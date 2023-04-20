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Видеообзор победы «Локомотива-Кубань» после отставания «-19» в матче с ЦСКА

Видеообзор победы «Локомотива-Кубань» после отставания «-19» в матче с ЦСКА
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Сегодня, 20 апреля, «Локомотив-Кубань» обыграл московский ЦСКА в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:81. Таким образом, «Локомотив-Кубань» вышел вперёд в серии со счётом 2-1.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

«Локомотив-Кубань» в ходе встречи смог отыграться с «-19», совершив при этом в заключительной четверти рывок 16:0, вышел вперёд на последней минуте встречи и довёл матч до победы.

Четвёртый матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 22 апреля в Краснодаре.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».

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