Форвард ЦСКА Кейкок высказался после поражения в 1/2 финала ЕЛ ВТБ с «Локомотивом-Кубань»

Форвард ЦСКА Девонте Кейкок высказался о поражении, которое армейцы потерпели в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (81:84). Встреча проходила в Краснодаре. После этого матча счёт в серии стал 2-1 в пользу краснодарцев. Следующий матч команды проведут 22 апреля. Он состоится также в Краснодаре.
«Прямо сейчас не могу объяснить, почему мы проиграли. Мы посмотрим видео и подробно всё разберём. Серия идёт до четырёх побед, и, я уверен, мы выиграем необходимое количество матчей.
Ощущаю ли я дополнительную ответственность после того, как выбыл Никола Милутинов? Баскетбол – это командный спорт. От одного человека не должно всё зависеть, мы должны действовать как команда в любых обстоятельствах. Я готов играть столько, сколько нужно нашей команде, и буду стараться показать всё лучшее, что умею», — приводит слова Кейкока пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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