Пользователи стали высмеивать Леброна Джеймса за сохранение синей галочки в «Твиттере»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс получил в свой адрес множество сообщений от пользователей, в которых те высмеивают его за несоблюдение обещания. Ранее Джеймс говорил, что не станет платить за подписку в «Твиттере» $ 5, поэтому в скором времени лишится своей синей галочки, подтверждающей его медийный статус. Галочка, однако, в его аккаунте до сих пор присутствует.
Вот некоторые комментарии фанатов:
«Леброн платит за синюю галочку в «Твиттере» и тем самым губит надежды «Лейкерс» на чемпионство?»
«Он просто нагло солгал, заявив, что не будет платить, а на самом деле взял и заплатил».
«Что ж, Леброн в очередной раз попался на лжи».
«Он и раньше врал, но это враньё — одно из самых забавных».
Ранее стало известно, что с 1 апреля «Твиттер» будет удалять синие галочки, которые использовались для подтверждения учётных записей пользователей. Вместо этого сервис предложил им платить фиксированную сумму в месяц за специальную подписку, с помощью которой можно сохранить галочку.
10 самых ярких матчей в карьере Леброна Джеймса:
- 21 апреля 2023
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- 20 апреля 2023
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