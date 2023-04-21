Определён лучший шестой игрок сезона НБА

30-летний разыгрывающий защитник «Бостон Сетикс» Малкольм Брогдон был признан лучшим шестым игроком Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2022/2023, сообщает пресс-служба лиги.
В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Малкольм Брогдон принял участие в 67 встречах, набирая в них в среднем 14,9 очка, совершая 4,2 подбора и отдавая 3,7 результативной передачи.
Брогдон перешёл в «Бостон» из «индианы Пэйсерс» перед сезоном-2022/2023.
«Бостон» по итогам сезона вышел в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции, где в первом раунде им противостоят баскетболисты «Атланты Хоукс». В данный момент счёт в серии — 2:0 в пользу «Селтикс».
В прошлом сезоне звание лучшего шестого игрока получил защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу.
- 21 апреля 2023
-
02:33
-
00:19
- 20 апреля 2023
-
23:56
-
23:46
-
23:03
-
22:57
-
22:44
-
22:29
-
22:15
-
22:09
-
21:58
-
21:47
-
21:37
-
21:15
-
20:42
-
20:41
-
19:59
-
19:57
-
19:40
-
19:30
-
19:06
-
18:56
-
18:33
-
17:24
-
17:20
-
16:29
-
16:07
-
15:41
-
14:51
-
14:44
-
14:39
-
13:57
-
13:54
-
12:48
-
12:44