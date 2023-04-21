Определён лучший шестой игрок сезона НБА

30-летний разыгрывающий защитник «Бостон Сетикс» Малкольм Брогдон был признан лучшим шестым игроком Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2022/2023, сообщает пресс-служба лиги.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Малкольм Брогдон принял участие в 67 встречах, набирая в них в среднем 14,9 очка, совершая 4,2 подбора и отдавая 3,7 результативной передачи.

Брогдон перешёл в «Бостон» из «индианы Пэйсерс» перед сезоном-2022/2023.

«Бостон» по итогам сезона вышел в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции, где в первом раунде им противостоят баскетболисты «Атланты Хоукс». В данный момент счёт в серии — 2:0 в пользу «Селтикс».

В прошлом сезоне звание лучшего шестого игрока получил защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу.