Эмбиид лёжа нанёс удар ногой Клэкстону, едва не спровоцировав массовую потасовку

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид ударил ногой центрового «Бруклин Нетса» Николаса Клэкстона во время третьего матча плей-офф НБА.

В одном из эпизодов Клэкстон забросил мяч в кольце. В этом эпизоде ему противодействовал Эмбиид, Уже лёжа на паркете игрок «Филадельфии» ударил ногой Клэкстона, что едва не спровоцировало массовую потасовку.

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На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Филадельфии».

Напомним, регулярный чемпионат НБА «Бруклин» завершил на шестом месте Восточной конференции, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений. «Филадельфия», в свою очередь, заняла третье место, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.