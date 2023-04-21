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Джеймс Харден был удалён во время матча с «Бруклином» за удар в пах соперника

Завершился третий матч плей-офф НБА в котором «Бруклин Нетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 102:97.

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден был удалён во время матча с «Бруклином». Американский игрок ударил в пах защитника «Бруклина» Ройса О'Нила.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Филадельфия» повела в серии со счётом 3-0. Четвёртый матч серии между «Бруклином» и «Филадельфией» пройдёт 22 апреля, начало – 20:00 мск.

Напомним, регулярный чемпионат НБА «Бруклин» завершил на шестом месте Восточной конференции, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений. «Филадельфия», в свою очередь, заняла третье место, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.