Илон Маск рассказал, что лично платит за сохранение синей галочки в «Твиттере» Леброна

Глава «Твиттера» Илон Маск сообщил, что лично платит за галочку верификации в социальной сети на странице звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Ранее стало известно, что с 1 апреля «Твиттер» будет удалять синие галочки, которые использовались для подтверждения учётных записей пользователей. Вместо этого сервис предложил им платить фиксированную сумму в месяц за специальную подписку, с помощью которой можно сохранить галочку. Джеймс говорил, что не станет платить за подписку в «Твиттере» $ 5.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим заработать $ 1 млрд.

С тех пор как он был задрафтован в 2003 году, нынешний лидер «Лейкерс» заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.

Материалы по теме Пользователи стали высмеивать Леброна Джеймса за сохранение синей галочки в «Твиттере»

10 самых ярких матчей в карьере Леброна Джеймса: