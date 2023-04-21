36 очков Карри помогли «Голден Стэйт» одержать первую победу в серии с «Сакраменто»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся третий матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:97.
Самым результативным игроком встречи у гостей стал американский разыгрывающий Де’Аарон Фокс. На его счету сегодня 26 очков, девять подборов и столько же передач. Также отличную игру провёл центровой из Литвы Домантас Сабонис. На его счету дабл-дабл: 15 очков, 16 подборов и четыре передачи.
Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 36 очками, шестью подборами и тремя передачами. Также отличился канадский форвард Эндрю Уиггинс. Сегодня он заработал 20 очков, сделал семь подборов и три передачи.
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