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36 очков Карри помогли «Голден Стэйт» одержать первую победу в серии с «Сакраменто»

36 очков Карри помогли «Голден Стэйт» одержать первую победу в серии с «Сакраменто»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся третий матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:97.

Самым результативным игроком встречи у гостей стал американский разыгрывающий Де’Аарон Фокс. На его счету сегодня 26 очков, девять подборов и столько же передач. Также отличную игру провёл центровой из Литвы Домантас Сабонис. На его счету дабл-дабл: 15 очков, 16 подборов и четыре передачи.

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 36 очками, шестью подборами и тремя передачами. Также отличился канадский форвард Эндрю Уиггинс. Сегодня он заработал 20 очков, сделал семь подборов и три передачи.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
21 апреля 2023, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
114 : 97
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Уиггинс - 20, Пул - 16, Муди - 13, Томпсон - 13, Дивинченцо - 6, Куминга - 6, Луни - 4, Болдуин Мл., Грин, Грин, Игуодала, Лэмб, Пэйтон II, Роллинз
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Барнс - 17, Сабонис - 15, Хаертер - 13, Мюррэй - 6, Митчелл - 5, Монк - 4, Дозьер - 3, Дэвис - 3, Лайлз - 2, Лень - 2, Мету - 1, Деллаведова, Холмс, Эдвардс
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