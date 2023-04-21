«Могу сказать откровенно». Генеральный директор «Зенита» Церковный — о будущем Паскуаля

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный ответил на вопрос по поводу возможной пролонгации контракта с главным тренером команды Хавьером Паскуалем. По словам Церковного, в настоящий момент этот вопрос не обсуждается, так как команда сосредоточена на достижении целей нынешнего сезона.
«Удастся ли продлить контракт с главным тренером на сезон-2023/2024? У Хави Паскуаля есть действующий контракт на следующий сезон. Конечно, нет такого соглашения, которое нельзя было бы расторгнуть. Видимо, это обстоятельство постоянно рождает слухи и домыслы среди представителей СМИ. Могу сказать откровенно: мы это с ним не обсуждали и не обсуждаем. Все сейчас сосредоточены на важном и приоритетном, на достижении целей текущего сезона.
Паскуаль уходит? Да, после каждой тренировки и игры. Но на следующий день возвращается и продолжает свою работу», — приводит слова Церковного пресс-служба «Зенита».
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