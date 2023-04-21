Джеймс Харден сделал заявление после своего удаления в плей-офф с «Бруклином»

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден прокомментировал удаление, которое он получил за удар в пах форварда «Бруклин Нетс» Ройса О'Нила. Это произошло в третьем матче раунда плей-офф НБА.
«Я так и не получил никаких объяснений. Это неприемлемо. Как мне кажется, там и фола-то не было. Такое может случаться», — приводит слова Хардена у себя в социальных сетях журналист Кайл Нойбек.
Напомним, «Филадельфия» победила со счётом 102:97 и повела в серии 3-0. Четвёртый матч команды проведут 22 апреля. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.
В нынешнем сезоне НБА Харден принял участие в 61 матче, в которых в среднем набирал 20,8 очка, совершал шесть подборов и отдавал 10,5 передачи.
Пародия на манеру Хардена бросать и выпрашивать у судей фолы:
- 21 апреля 2023
-
11:29
-
11:08
-
10:49
-
10:29
-
09:50
-
09:37
-
09:24
-
09:00
-
08:23
-
07:56
-
07:18
-
05:59
-
05:43
-
05:05
-
04:16
-
03:35
-
02:33
-
00:19
- 20 апреля 2023
-
23:56
-
23:46
-
23:03
-
22:57
-
22:44
-
22:29
-
22:15
-
22:09
-
21:58
-
21:47
-
21:37
-
21:15
-
20:42
-
20:41
-
19:59
-
19:57
-
19:40