Джеймс Харден сделал заявление после своего удаления в плей-офф с «Бруклином»

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден прокомментировал удаление, которое он получил за удар в пах форварда «Бруклин Нетс» Ройса О'Нила. Это произошло в третьем матче раунда плей-офф НБА.

«Я так и не получил никаких объяснений. Это неприемлемо. Как мне кажется, там и фола-то не было. Такое может случаться», — приводит слова Хардена у себя в социальных сетях журналист Кайл Нойбек.

Напомним, «Филадельфия» победила со счётом 102:97 и повела в серии 3-0. Четвёртый матч команды проведут 22 апреля. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

В нынешнем сезоне НБА Харден принял участие в 61 матче, в которых в среднем набирал 20,8 очка, совершал шесть подборов и отдавал 10,5 передачи.

Пародия на манеру Хардена бросать и выпрашивать у судей фолы: