Расписание матчей плей-офф НБА 22 апреля

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В ночь на 22 апреля мск состоятся пять матчей плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Первыми на площадку выйдут «Атланта Хоукс» и «Бостон Селтикс». Начало этой встречи запланировано на 2:00 мск. Сейчас счёт в серии 2-0 в пользу «Бостона».

Во втором матче игрового дня сыграют «Нью-Йорк Никс» и «Кливленд Кавальерс». Начало встречи намечено на 3:30 мск (счёт в серии 1-1).

В третьем матче встретятся «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс». Противостояние начнётся в 4:30 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу игроков «Денвера».

В 20:00 мск «Бруклин Нетс» и «Филадельфия Сиксерс» сыграют в четвёртом матче игрового дня. Сейчас счёт в серии 3-0 в пользу «Филадельфии».

В заключительном матче игрового дня встретятся «Лос-Анджелес Клипперс» и «Финикс Санз». Он начнётся в 22:30 мск. После трёх матчей счёт в серии 2-1 в пользу «Финикса».

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