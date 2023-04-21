Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский отреагировал на критику Шведа в третьем матче ЦСКА с «Локомотивом-Кубань»

Гомельский отреагировал на критику Шведа в третьем матче ЦСКА с «Локомотивом-Кубань»
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский прокомментировал критическое сообщение болельщика в адрес звёздного разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа за его игру в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». ЦСКА его проиграл со счётом 81:84.

«В результате ошибок в передачах и промахов из-за неподготовленных или поспешно-неоправданных бросков мы получили в контратаках 19 очков в свою корзину», — написал фанат, высказываясь о Шведе.

«Я не буду оспаривать эту арифметику. Но выскажу одну мысль. У Шведа, владевшего мячом в этих атаках ЦСКА, не было вариантов развития атаки по простой причине — его партнёры не предлагали себя и были уверены в том, что Алексей сам найдёт вариант для броска. Безынициативность Ухова, Давидоваца, Жан-Шарля во второй половине заключительной четверти привела и к потерям, а в результате и к поражению. Я не оправдываю Шведа. У меня в этой ситуации несколько неприятных вопросов к тренеру Райковичу», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Материалы по теме
Владимир Гомельский: это не «Локомотив-Кубань» победил, это ЦСКА проиграл
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023