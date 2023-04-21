Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лидер «Сакраменто» Домантас Сабонис высказался о роли отца в своём становлении как игрока

Лидер «Сакраменто» Домантас Сабонис высказался о роли отца в своём становлении как игрока
Комментарии

Литовский центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис признался, что большую роль в его профессиональном становлении сыграл отец Арвидас Сабонис, который также выступал в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я вырос, смотря на YouTube все лучшие моменты с его участием. На самом деле он смотрит каждый матч и поздно ложится спать. Обычно мы разговариваем после каждой игры. Определённо, отец сильно повлиял на меня», — сказал Домантас в интервью для НБА.

Арвидас является олимпийским чемпионом в составе СССР и считается одним из сильнейших центровых мира 1980-1990-х годов. В НБА выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс», который выбрал его на драфте НБА 1986 года.

Редкие кадры: легендарный Арвидас Сабонис и его сын Домантас:

Материалы по теме
Время для паники? «Голден Стэйт» снова остался без Дрэймонда Грина
Время для паники? «Голден Стэйт» снова остался без Дрэймонда Грина
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023