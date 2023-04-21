Лидер «Сакраменто» Домантас Сабонис высказался о роли отца в своём становлении как игрока

Литовский центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис признался, что большую роль в его профессиональном становлении сыграл отец Арвидас Сабонис, который также выступал в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я вырос, смотря на YouTube все лучшие моменты с его участием. На самом деле он смотрит каждый матч и поздно ложится спать. Обычно мы разговариваем после каждой игры. Определённо, отец сильно повлиял на меня», — сказал Домантас в интервью для НБА.

Арвидас является олимпийским чемпионом в составе СССР и считается одним из сильнейших центровых мира 1980-1990-х годов. В НБА выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс», который выбрал его на драфте НБА 1986 года.

Редкие кадры: легендарный Арвидас Сабонис и его сын Домантас: