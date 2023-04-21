Жак Вон — о ситуации с Эмбиидом: не думаю, что когда-либо видел такое в своей карьере

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон высказал своё мнение относительно конфликта центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэля Эмбиида и игрока «Нетс» Николаса Клэкстона.
«Я не думаю, что когда-либо видел такое в своей карьере. Чтобы парень намеренно пинал кого-то в область, в которую никто из нас не хочет, чтобы его пинали, и чтобы он продолжал играть. Я никогда не видел такого в игре, и его не удаляют», — приводит слова Вона
Напомним, звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид был вовлечён в инцидент во время третьей игры с «Бруклином» (102:97). В начале первой четверти в одном из эпизодов игрок «Нетс» Николас Клэкстон забросил мяч в кольцо. В этом моменте ему противодействовал Эмбиид: уже лёжа на паркете, игрок «Филадельфии» ударил ногой Клэкстона, что едва не спровоцировало массовую потасовку.
На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Филадельфии».
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