Гендиректор «Зенита» Церковный ответил на вопрос по поводу будущего Эртеля и Фрейзера

Генеральный директор петербуржского «Зенита» Александр Церковный заявил, что команда ставит приоритетной целью продолжение сотрудничества с легионерами Томасом Эртелем и Трентом Фрейзером. По словам Церковного, игроки также хотят продолжения сотрудничества.

«Будет ли «Зенит» стараться сохранить игроков команды, таких как Фрейзер, Эртель? Оба игрока имеют контракты на следующий сезон, поэтому продолжение сотрудничества — это приоритет для обеих сторон», — приводит слова Церковного пресс-служба «Зенита».

Александр также высказался на тему взаимодействия с Евролигой насчёт возможного возвращения:

«Контакты с Евролигой мы никогда не прекращали. Мы очень уважаем эту организацию, равно как и всех её участников, и очень хотим вернуться».