Лидер «Финикс Санз» Девин Букер повторил клубное достижение Чарльза Баркли в НБА

Звёздный защитник «Финикс Санз» Девин Букер повторил достижение члена Зала славы НБА Чарльза Баркли в клубной истории. После третьего четвертьфинального матча плей-офф НБА Западной конференции с «Лос-Анджелес Клипперс» в активе Букера стало пять матчей с 40+ очками в плей-офф. Столько же матчей с аналогичными показателями на счету Баркли. Об этом информирует Sports Center. Баркли выступал за «Финикс» с 1992 по 1996 год.

Напомним, в третьем матче 1/4 финала плей-офф НБА с «Клипперс» Букер набрал 45 очков, сделал шесть подборов и отдал три результативные передачи. В настоящий момент счёт в серии — 2-1 в пользу «Санз». Четвёртый матч команды проведут 24 апреля. Он состоится в Лос-Анджелесе.

19 трёшек подряд от защитника «Финикса» Девина Букера: