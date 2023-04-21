УГМК победил курское «Динамо» во втором матче финальной серии женской Премьер-лиги
Поделиться
Екатеринбургский УГМК обыграл курское «Динамо» во втором матче финала женской Премьер-лиги по баскетболу. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 82:80 (12:22, 23:6, 16:23, 8:6).
Самой результативной в составе победителей стала Мария Вадеева, оформившая дабл-дабл из 26 очков и 14 подборов. Виктория Завьялова отметилась 16 очками. Ещё 14 баллов набрала Мария Попова.
В составе курской команды отличилась Жозефин Эзин Калу, набравшая 20 очков. По 13 баллов на свой счёт записали Ольга Фролкина и Елизавета Шабанова. 10 очков набрала Наталья Анойкина.
Третий матч финальной серии состоится 25 апреля также в Курске. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.
Комментарии
- 21 апреля 2023
-
19:29
-
19:26
-
18:51
-
18:25
-
18:10
-
17:40
-
17:02
-
17:00
-
16:43
-
16:27
-
15:49
-
15:11
-
14:19
-
14:01
-
13:28
-
13:06
-
12:46
-
12:18
-
11:29
-
11:08
-
10:49
-
10:29
-
09:50
-
09:37
-
09:24
-
09:00
-
08:23
-
07:56
-
07:18
-
05:59
-
05:43
-
05:05
-
04:16
-
03:35
-
02:33
Партнерский контент