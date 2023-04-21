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УГМК победил курское «Динамо» во втором матче финальной серии женской Премьер-лиги

УГМК победил курское «Динамо» во втором матче финальной серии женской Премьер-лиги
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Екатеринбургский УГМК обыграл курское «Динамо» во втором матче финала женской Премьер-лиги по баскетболу. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 82:80 (12:22, 23:6, 16:23, 8:6).

Самой результативной в составе победителей стала Мария Вадеева, оформившая дабл-дабл из 26 очков и 14 подборов. Виктория Завьялова отметилась 16 очками. Ещё 14 баллов набрала Мария Попова.

В составе курской команды отличилась Жозефин Эзин Калу, набравшая 20 очков. По 13 баллов на свой счёт записали Ольга Фролкина и Елизавета Шабанова. 10 очков набрала Наталья Анойкина.

Третий матч финальной серии состоится 25 апреля также в Курске. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

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