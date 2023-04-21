Стивен Эй Смит назвал удаление Хардена самым несправедливым в истории НБА
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Известный эксперт ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал решение удалить звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена в игре с «Бруклин Нетс». Напомним, Джеймс Харден был удалён с площадки за удар в пах сопернику.
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«Вероятно, это самое несправедливое удаление в истории НБА. Можно привести ряд аргументов на тему того, что это даже и фолом не назвать. Эпизод не тянет на неспортивный фол. Даже не уверен, что он действительно ударил соперника в пах. Тони Бразерс, который, кажется, недавно был признан судьёй в лиге, допустил подобное. Даже в «Бруклине» знают, что удалять Хардена было не за что», — сказал Эй Смит в шоу First Take.
После трёх матчей «Филадельфия» ведёт в серии со счётом 3-0.
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