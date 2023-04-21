НБА не будет предпринимать никаких действий в отношении Эмбиида, он сыграет с «Бруклином»

Национальная баскетбольная ассоциация не станет вносить никаких корректив в судейские решения в третьем матче первого раунда плей-офф между «Филадельфией Сиксерс» и «Бруклин Нетс», сообщает известный инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, лига не видит оснований наказывать лидера «Филадельфии» Джоэла Эмбиида. Он и разыгрывающий Джеймс Харден, который был удалён по ходу третьего матча, смогут сыграть в четвёртой игре.
Напомним, Эмбиид пнул Ника Клэкстона, лёжа на паркете, что едва не привело к массовой потасовке. Харден, в свою очередь, был удалён за то, что неумышленно отмахнулся и попал рукой в пах игроку «Нетс» Ройсу О’Нилу.
Напомним, счёт в серии 3-0 в пользу «Филадельфии». Четвёртая игра между «Сиксерс» и «Бруклином» состоится 22 апреля.
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