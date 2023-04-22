Джоэл Эмбиид не сыграет в четвёртом матче серии с «Бруклином» из-за травмы

Камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропустит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции с «Бруклин Нетс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Как сообщает источник, Эмбиид получил растяжение правого колена, из-за чего и пропустит встречу. Однако ожидается, что Джоэл вернётся в строй ужне в начале следующей неделе, и, возможно, сумеет сыграть в следующем раунде плей-офф, или пятом матче серии, если он понадобится.

«Филадельфия» ведёт в серии со счётом 3-0. Четвёртый матч серии между «Бруклином» и «Филадельфией» пройдёт 22 апреля, начало – в 20:00 мск.

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Напомним, регулярный чемпионат НБА «Бруклин» завершил на шестом месте Восточной конференции, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений. «Филадельфия», в свою очередь, заняла третье место, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.