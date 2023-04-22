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«Денвер» снова обыграл «Миннесоту», несмотря на 36 очков от Эдвардса

«Денвер» снова обыграл «Миннесоту», несмотря на 36 очков от Эдвардса
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В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся третий матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:111.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Энтони Эдвардс. В его активе 36 очков, семь подборов, пять результативных передач и три перехвата. Также хорошую игру провёл центровой Карл-Энтони Таунс. На его счету 27 очков и семь подборов.

Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил трипл-дабл: 20 очков, 11 подборов и 12 передач. Также стоит отметить отличное выступление Майкла Портера: 25 очков и девять подборов.

Счёт в серии 3-0 в пользу «Наггетс».

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
22 апреля 2023, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
111 : 120
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Таунс - 27, Гобер - 18, Конли - 12, Александер-Уолкер - 8, Принс - 8, Андерсон - 2, Майнотт, Макдэниелс, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Ноуэлл, Риверс, Рид
Денвер Наггетс: Портер - 25, Йокич - 20, Маррей - 18, Гордон - 14, Колдуэлл-Поуп - 14, Браун - 12, Браун - 9, Грин - 8, Брайант, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар
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