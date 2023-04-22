«Денвер» снова обыграл «Миннесоту», несмотря на 36 очков от Эдвардса

В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся третий матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:111.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Энтони Эдвардс. В его активе 36 очков, семь подборов, пять результативных передач и три перехвата. Также хорошую игру провёл центровой Карл-Энтони Таунс. На его счету 27 очков и семь подборов.
Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил трипл-дабл: 20 очков, 11 подборов и 12 передач. Также стоит отметить отличное выступление Майкла Портера: 25 очков и девять подборов.
Счёт в серии 3-0 в пользу «Наггетс».
Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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