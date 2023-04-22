Тайлеру Хирроу прооперировали сломанную руку

Атакующему защитнику «Майами Хит» Тайлеру Хирроу успешно провели операцию на сломанной руке, сообщается в пресс-релизе флоридского клуба.
Хирроу получил перелом в конце первой половины первого матча серии с «Милуоки Бакс». Ожидается, что защитник пропустит как минимум шесть недель.
Тайлер принял участие в 67 матчах нынешнего регулярного сезона НБА. Он набирал в среднем 20,1 очка, делал 5,4 подбора и 4,2 результативной передачи. Вместе с Джимми Батлером (22,9 очка) и Бэмом Адебайо (20,4) Тайлер стал участником первого трио, набравшего 20+ очков в истории «Майами».
Помимо этого, Тайлер закончил сезон с лучшим показателем эффективности штрафных в лиге — 93,4%. Этот показатель также является лучшим в истории франчайза.
Счёт в серии «Бакс» — «Хит» 2-1 в пользу команды из Висконсина.
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