Виктор Вембаньяма официально заявился на драфт

Прогнозируемый первый выбор драфта француз Виктор Вембаньяма официально заявился на участие в церемонии, сообщает ESPN.

«Заявиться на драфт… это что-то сумасшедшее, я до сих пор не осознаю этого», — сказал Вембаньяма.

С ростом в 226 сантиметров Виктор станет самым высоким игроком в лиге. Он обладает уникальным стилем игры. Несмотря на рост, француз имеет отличный контроль мяча. Также он обладает хорошим трёхочковым броском.

Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд. В нынешнем сезоне 19-летний француз в среднем за игру набирает 21,5 очка, совершает 9,9 подбора и 3,1 блок-шота, что делает его главным претендентом на звание MVP.