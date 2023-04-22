Стивен Эй Смит назвал лучший дуэт игроков среди всех нынешних участников плей-офф НБА
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Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит поделился мнением о том, какой дуэт игроков является сильнейшим среди всех участников текущего плей-офф НБА.
На вопрос аналитика НБА Майка Гринберга о том, является ли лучшим дуэтом связка игроков «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум — Джейлен Браун, Смит усомнился в справедливости данного суждения.
«Я скажу — нет. Ещё жив этот парень Стеф Карри с Клэем Томпсоном. Я имею в виду с лучшим процентом попаданий из-за дуги в истории», — сказал Смит в студии NBA Courtside.
Напомним, Стефен Карри и Клэй Томпсон являются одноклубниками с 2011 года. За это время они четыре раза становились чемпионами НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» (2015, 2017, 2018 и 2022).
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