«Мы собираемся зажечь». Джейлен Грин назвал цель «Хьюстона» в следующем сезоне
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Атакующий защитник, один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин обозначил цель своей команды в следующем сезоне.
«Да, мы намерены попасть в плей-офф в следующем году. Таков наш план, это то, на что мы нацеливаемся. И постараться выиграть там несколько игр. Следующий год будет абсолютно другим, мы будем другой командой. Мы собираемся зажечь», — приводит слова Грина Legion Hoops.
В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» занял 14-е место в Западной конференции с процентом побед 26,8 и не попал в плей-офф. По итогам сезона клуб покинет главный тренер Стивен Сайлас.
На счету Джейлена Грина 76 игр в прошедшей регулярке, в которой он набирал 22,1 очка, делал 3,7 подбора и 3,7 передачи в среднем за матч.
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