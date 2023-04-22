Аренас: глупости, которые делает Джа Морант, бросают тень на его наследие
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас рассказал, почему у разыгрывающего «Мемфиса» Джа Моранта не было шансов стать таким же успешным в эту эпоху, как звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс.
«Когда мы говорим о Джа Моранте и о глупостях, которые он делает, это бросает тень на его наследие… Если взять личность Джа Моранта, то это азартные игры и всё такое… Чёрт, ни за что», — сказал Аренас в подкасте I am athlete.
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Напомним, Морант пропустил второй матч серии плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за травмы, полученной в первой игре после столкновения с Энтони Дэвисом. На данный момент счёт в серии между командами 1-1. Третий матч пройдёт завтра, 23 апреля, в Лос-Анджелесе.
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