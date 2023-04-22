Болельщики «Голден Стэйт» и «Сакраменто» подрались после третьего матча плей-офф НБА

21 апреля в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся третий матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:97.

По окончании игры на улице возле арены завязалась потасовка между болельщиками обеих команд. В итоге, чтобы успокоить нарушителей правопорядка, пришлось вмешиваться полицейским.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео инцидента:

«Уорриорз» сократили отставание в серии от своих соперников (1-2). Лидер победителей Стефен Карри отметился в этой встрече 36 очками.

Четвёртый матч серии между «Голден Стэйт» и «Сакраменто» пройдёт завтра, 23 апреля, там же, в Сан-Франциско.