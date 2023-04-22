«Я не смотрю НБА». Фил Джексон раскритиковал лигу за чрезмерную политизированность

Легендарный тренер Фил Джексон, известный по многолетней работе с «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал о том, что его больше всего отталкивает в современной НБА.

«Я не получаю удовольствие от игры. Есть целое поколение, которым не нравится игра. Нет, я не смотрю её. Я смотрел, как развивается игра, а потом они объявили год локаута и сделали что-то довольно странное; они сделали пузырь в Орландо.

Все команды, которые смогли пройти квалификацию, отправились туда и остались там, без зрителей, и у них на спине были надписи вроде «Справедливость», и произошла забавная вещь наподобие «Справедливость» пошла на кольцо, и «Равные возможности» сбили её с ног… Некоторым из моих внуков показалось довольно забавным обыгрывать эти имена; я не мог на это смотреть.

«Лейкерс» выиграли в том году. У них даже были лозунги на полу и у лицевой линии. Это было попыткой удовлетворить аудиторию или попытаться привлечь определенную аудиторию к игре, и они не знали, что это отталкивает других людей. Люди хотят видеть спорт как аполитичный. Политика остается вне игры, она не должна быть там», — сказал Джексон в подкасте подкасте Tetragrammaton.

Напомним, Джексон, выиграл 11 чемпионатов в качестве игрока и тренера в НБА.