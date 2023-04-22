Расписание матчей плей-офф НБА 22 и 23 апреля

22 апреля и в ночь на 23 апреля по московскому времени состоятся четыре матча плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Первыми на паркет выйдут «Бруклин Нетс» и «Филадельфия Сиксерс», начало встречи намечено на 20:00 мск. После трёх матчей серии «Сиксерс» ведут в ней со счётом 3-0.
Во втором матче игрового дня встретятся команды Западной конференции — «Лос-Анджелес Клипперс» примет «Финикс Санз». Встреча начнётся в 22:30 мск. Счёт в серии — 2:1 в пользу «Финикса».
После полуночи по московскому времени состоится ещё один матч Востока, в котором «Майами Хит» будет принимать «Милуоки Бакс». Это третий матч этой серии, счёт в ней равный — 1:1.
В заключительном матче игрового дня «Лос-Анджелес Лейкерс» примет на домашнем паркете «Мемфис Гриззлиз». После двух матчей в этой серии счёт также равный — 1:1.
Расписание игрового дня в плей-офф НБА
«Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс» (Восток) — 20:00 мск. Счёт в серии — 0-3.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» (Запад) — 22:30 мск. Счёт в серии — 1-2.
«Майами Хит» — «Милуоки Бакс» (Восток) — 2:30 мск. Счёт в серии — 1-1.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз» (Запад) — 5:00 мск. Счёт в серии — 1-1.
- 22 апреля 2023
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