«Мастер за работой». Дрэймонд Грин – о выступлении Карри в третьем матче с «Сакраменто»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Голден Стэйт Уорриорз», американец Дрэймонд Грин прокомментировал выступление лидера команды Стефена Карри в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Сакраменто Кингз».

Напомним, «Уорриорз» выиграли со счётом 114:97, одержав первую победу в серии (1-2). Карри набрал 36 очков.

«Мы увидели Стефа Карри образца финалов НБА, и это было невероятно. Вся игра была под контролем: «Я не позволю нам проиграть, я сосредоточен, и никто ничего с этим не сделает. Мастерское выступление. То, что мы увидели от Стефена Карри… мастер за своей работой. Немногие парни способны так контролировать игру. К ним относятся Стеф Карри, Леброн Джеймс и Лука», – сказал Грин на пресс-конференции.