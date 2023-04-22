«Мастер за работой». Дрэймонд Грин – о выступлении Карри в третьем матче с «Сакраменто»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Голден Стэйт Уорриорз», американец Дрэймонд Грин прокомментировал выступление лидера команды Стефена Карри в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Сакраменто Кингз».
Напомним, «Уорриорз» выиграли со счётом 114:97, одержав первую победу в серии (1-2). Карри набрал 36 очков.
«Мы увидели Стефа Карри образца финалов НБА, и это было невероятно. Вся игра была под контролем: «Я не позволю нам проиграть, я сосредоточен, и никто ничего с этим не сделает. Мастерское выступление. То, что мы увидели от Стефена Карри… мастер за своей работой. Немногие парни способны так контролировать игру. К ним относятся Стеф Карри, Леброн Джеймс и Лука», – сказал Грин на пресс-конференции.
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