«Добром это не закончилось». Док Риверс — об итогах МРТ-обследования колена Эмбиида

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс высказался об итогах МРТ-обследования колена Джоэла Эмбиида.

«Джоэл прошёл обследование колена сразу после матча. Он жаловался на боль под коленом сзади, а такое всегда страшно, когда болит под коленом сзади. Отёк уже был, что слишком рано. Поэтому мы сделали МРТ.

Ненавижу эти три буквы, потому что обычно это добром не заканчивается. Когда тренеру говорят, что мы планируем делать МРТ, чаще всего это заканчивается не так хорошо, как и в данном случае», — приводит слова Дока Риверса HoopsHype.

Напомним, Эмбиид пропустил четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции с «Бруклин Нетс».

«Филадельфия» ведёт в серии со счётом 3-0. Четвёртый матч серии между «Бруклином» и «Филадельфией» пройдёт 22 апреля, начало – в 20:00 мск.