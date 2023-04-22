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Тайрон Лю: Уэстбрук даёт веру в то, что «Клипперс» могут пройти «Финикс» без Леонарда

Тайрон Лю: Уэстбрук даёт веру в то, что «Клипперс» могут пройти «Финикс» без Леонарда
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался об американском ветеране команды Расселле Уэстбруке, который, по его мнению, играет ключевую роль в четвертьфинальной серии плей-офф с «Финикс Санз».

«Энергия Уэстбрука феноменальна. В отсутствие Кавая и Пола Джорджа именно он даёт нам веру в то, что мы можем победить. Он проводит отличную работу с молодыми парнями, вселяя в них уверенность и подавая личный пример. Когда он защищается от Кевина Дюранта, блокирует броски, совершает подборы, блокирует Букера… Вот энергия, которая нам нужна, и она даёт молодым парням надежду», – сказал Лю на пресс-конференции.

После трёх матчей серии «Финикс Санз» ведут со счётом 2-1. Четвёртая игра состоится 22 апреля на площадке «Лос-Анджелес Клипперс», начало – в 22:30 мск.

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