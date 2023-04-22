«Это баскетбол в плей-офф». Дрэймонд Грин негативно отреагировал на удаление Хардена

Четырёхкратный чемпион НБА американский форвард Дрэймонд Грин отреагировал на удаление звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена в матче плей-офф с «Бруклин Нетс». Напомним, Харден был удалён за удар в пах Ройса О'Нила.
«Я никогда не выступал за то, чтобы игрока удаляли и выгоняли с матча. Потому что здесь перестают работать вложенные деньги. Это баскетбол в плей-офф. Здесь Ник Клэкстон сражается с Джоэлом Эмбиидом, MVP лиги. Чтобы справиться с ним, вы должны нагнуться к его лицу, потому что в противном случае он «привезёт» вам 40 очков.
Держу пари, не было ни одного болельщика, заплатившего за просмотр матча и сказавшего: «Эй, чуваки, а почему он наклоняется к его лицу?» На месте фанатов я был бы крайне разочарован», – сказал Грин на пресс-конференции.
- 22 апреля 2023
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