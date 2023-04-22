Эмбиид может пропустить начало серии второго раунда плей-офф
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Камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид может пропустить начало полуфинальной серии плей-офф в Восточной конференции из-за травмы. Об этом сообщает инсайдер Тим Бонтемпс со ссылкой на слова главного тренера команды Дока Риверса.
Риверс отметил, что вероятность участия Эмбиида в первом матче «в лучшем случае 50 процентов».
Напомним, Эмбиид пропустил четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции с «Бруклин Нетс».
«Филадельфия» одержала победу в серии со счётом 4-0.
Регулярный чемпионат НБА «Бруклин» завершил на шестом месте Восточной конференции, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений. «Филадельфия», в свою очередь, заняла третье место, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.
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