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«Финикс» обыграл «Клипперс» и увеличил преимущество в серии плей-офф НБА

«Финикс» обыграл «Клипперс» и увеличил преимущество в серии плей-офф НБА
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась со счётом 112:100 в пользу гостей паркета. Таким образом, «Финикс» увеличил преимущество в счёте в серии — 3-1.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кевин Дюрант, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. 30 очков и девять подборов набрал Девин Букер. Крис Пол записал на свой счёт 19 очков.

В составе «Клипперс» 37 очков набрал Расселл Уэстбрук. 14 баллов на свой счёт записал Норман Пауэлл.

Пятый матч серии между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Финикс Санз» состоится в Финиксе в ночь с 25 на 26 апреля. Начало матча намечено на 5:00 по московскому времени.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
22 апреля 2023, суббота. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
100 : 112
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Уэстбрук - 37, Пауэлл - 14, Мэнн - 13, Гордон - 10, Моррис - 9, Пламли - 8, Хиланд - 5, Зубац - 4, Батюм, Бостон, Джордж, Ковингтон, Коффи, Леонард, Престон
Финикс Санз: Дюрант - 31, Букер - 30, Пол - 19, Эйтон - 15, Крэйг - 8, Окоги - 6, Бийомбо - 3, Базли, Ландейл, Ли, Пэйн, Росс, Уоррен, Уэйнрайт, Шамет
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