«Финикс» обыграл «Клипперс» и увеличил преимущество в серии плей-офф НБА

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась со счётом 112:100 в пользу гостей паркета. Таким образом, «Финикс» увеличил преимущество в счёте в серии — 3-1.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кевин Дюрант, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. 30 очков и девять подборов набрал Девин Букер. Крис Пол записал на свой счёт 19 очков.

В составе «Клипперс» 37 очков набрал Расселл Уэстбрук. 14 баллов на свой счёт записал Норман Пауэлл.

Пятый матч серии между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Финикс Санз» состоится в Финиксе в ночь с 25 на 26 апреля. Начало матча намечено на 5:00 по московскому времени.