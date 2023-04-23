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Сестру Кавая Леонарда приговорили к пожизненному заключению за убийство

Сестру Кавая Леонарда приговорили к пожизненному заключению за убийство
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Кимеша Уильямс, сестра форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, приговорена к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за убийство пожилой женщины в казино Южной Калифорнии в 2019 году, сообщает ESPN.

Сообщается, Уильямс вместе со знакомой Кэндис Таунсел направились в туалет за жертвой, где ограбили её и нанесли черепно-мозговую травму. Спустя четыре дня женщина скончалась.

Сама Уильямс отрицала обвинения. Однако в пятницу, 21 апреля, ей был вынесен приговор по делу об убийстве первой степени.

Ранее сообщалось, что Леонард выбыл на неопределённый срок из-за повреждения. Форвард усугубил травму левого колена в первом матче серии с «Финикс Санз» и играл с повреждением во второй игре.

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