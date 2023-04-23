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30 очков Батлера помогли «Майами» выйти вперёд в серии с «Милуоки»

30 очков Батлера помогли «Майами» выйти вперёд в серии с «Милуоки»
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся третий матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:99.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джимми Батлер. Сегодня в его активе 30 очков, пять подборов и четыре результативные передачи. Отличную игру в нападении показал защитник Дункан Робинсон. Со скамейки он набрал 20 очков.

Матч снова пропускал лидер «Бакс» греческий форвард Яннис Адетокунбо (повреждение спины). Форвард Крис Миддлтон отличился 23-я очками, пятью подборами и пятью ассистами. Разыгрывающий Джру Холидэй набрал 19 очков, пять подборов и четыре передачи.

Счёт в серии 2:1 в пользу «Майами».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
121 : 99
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Батлер - 30, Робинсон - 20, Лоури - 15, Адебайо - 12, Мартин - 12, Страс - 12, Оладипо - 8, Лав - 6, Хайсмит - 4, Винсент - 2, Зеллер, Йович, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Милуоки Бакс: Миддлтон - 23, Холидэй - 19, Аллен - 14, Коннотон - 11, Портис - 9, Лопес - 6, Боучэмп - 5, Инглс - 5, Краудер - 5, Горан Драгич - 2, Адетокунбо, Адетокунбо, Картер, Леонард, Мэттьюз
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