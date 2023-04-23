30 очков Батлера помогли «Майами» выйти вперёд в серии с «Милуоки»

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся третий матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:99.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джимми Батлер. Сегодня в его активе 30 очков, пять подборов и четыре результативные передачи. Отличную игру в нападении показал защитник Дункан Робинсон. Со скамейки он набрал 20 очков.
Матч снова пропускал лидер «Бакс» греческий форвард Яннис Адетокунбо (повреждение спины). Форвард Крис Миддлтон отличился 23-я очками, пятью подборами и пятью ассистами. Разыгрывающий Джру Холидэй набрал 19 очков, пять подборов и четыре передачи.
Счёт в серии 2:1 в пользу «Майами».
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