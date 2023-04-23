Диллон Брукс удалён с матча за удар Леброна Джеймса между ног

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит третий матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Мемфис Гриззлиз». Счёт на момент публикации новости 75:59 в пользу хозяев.

В самом начале второй половины форвард «Мемфиса» Диллон Брукс во время попытки перехвата ударил лидера «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса между ног. Игрок в последствии был удалён с матча.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, что Брукс уже вступал в перепалки с Леброном во втором матче серии, а также называл четырёхкратного MVP «старым» в послематчевом интервью.

Счёт в серии 1:1. Та команда, которая выиграет серию, выйдет в полуфинал Западной конференции и сыграет с победителем противостояния «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз».