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Диллон Брукс удалён с матча за удар Леброна Джеймса между ног

Диллон Брукс удалён с матча за удар Леброна Джеймса между ног
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит третий матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Мемфис Гриззлиз». Счёт на момент публикации новости 75:59 в пользу хозяев.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 101
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Джеймс - 25, Расселл - 17, Хатимура - 16, Ривз - 13, Шрёдер - 7, Браун - 2, Бамба, Бисли, Вандербилт, Габриэль, Кристи, Томпсон, Уокер, Харрисон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 45, Бейн - 18, Джексон - 13, Брукс - 7, Альдама - 6, Тиллман - 6, Кеннард - 4, Родди - 2, Адамс, Джонс, Кларк, Кончар, Ларэвиа, Лофтон Мл., Уильямс

В самом начале второй половины форвард «Мемфиса» Диллон Брукс во время попытки перехвата ударил лидера «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса между ног. Игрок в последствии был удалён с матча.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, что Брукс уже вступал в перепалки с Леброном во втором матче серии, а также называл четырёхкратного MVP «старым» в послематчевом интервью.

Счёт в серии 1:1. Та команда, которая выиграет серию, выйдет в полуфинал Западной конференции и сыграет с победителем противостояния «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз».

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