Виктор Оладипо получил травму колена во время опасного падения

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся третий матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:99.

Защитник «Майами» Виктор Оладипо получил повреждение колена во время опасного падения в конце четвёртой четверти. Виктор покинул матч, набрав восемь очков со скамейки запасных.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Карьера игрока уже не раз страдала от травм. Двукратный участник Матча всех звёзд НБА неоднократно страдал от травм колена в сезоне-2018/2019, после которых игрок так и не смог вернуться на звёздный уровень.