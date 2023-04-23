Виктор Оладипо получил травму колена во время опасного падения
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся третий матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:99.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
121 : 99
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Батлер - 30, Робинсон - 20, Лоури - 15, Адебайо - 12, Мартин - 12, Страс - 12, Оладипо - 8, Лав - 6, Хайсмит - 4, Винсент - 2, Зеллер, Йович, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Милуоки Бакс: Миддлтон - 23, Холидэй - 19, Аллен - 14, Коннотон - 11, Портис - 9, Лопес - 6, Боучэмп - 5, Инглс - 5, Краудер - 5, Горан Драгич - 2, Адетокунбо, Адетокунбо, Картер, Леонард, Мэттьюз
Защитник «Майами» Виктор Оладипо получил повреждение колена во время опасного падения в конце четвёртой четверти. Виктор покинул матч, набрав восемь очков со скамейки запасных.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Карьера игрока уже не раз страдала от травм. Двукратный участник Матча всех звёзд НБА неоднократно страдал от травм колена в сезоне-2018/2019, после которых игрок так и не смог вернуться на звёздный уровень.
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