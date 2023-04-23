Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

23 апреля состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Бруклин Нетс» – «Филадельфия Сиксерс» – 88:96, счёт в серии 0-4. «Филадельфия» вышла в полуфинал конференции.

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Финикс Санз» – 100:112, счёт в серии 1-3.

«Майами Хит» – «Милуоки Бакс» – 121:99, счёт в серии 2-1.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 111:101, счёт в серии 2-1.

Одним из ярчайших выступлений дня стоит считать игру разыгрывающего «Клипперс» Расселла Уэстбрука. На его счету сегодня 37 очков, шесть подборов и четыре результативные передачи. Также стоит отметить игру разыгрывающего «Мемфиса» Джа Моранта. В его активе 45 очков, девять подборов и 12 результативных передач.