Леброн Джеймс и Диллон Брукс побеседовали перед третьей игрой серии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс обменялись словами во время разминки перед третьей игрой серии.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, баскетболисты по ходу серии несколько раз конфликтовали. Во время второй игры серии Брукс несколько раз провоцировал Леброна Джеймса. Также в самом начале второй половины третьей игры серии форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс во время попытки перехвата ударил лидера «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса между ног. Игрок впоследствии был удалён с матча.

Счёт в серии 1-1. Та команда, которая выиграет серию, выйдет в полуфинал Западной конференции и сыграет с победителем противостояния «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз».