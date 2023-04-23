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«Зенит» — УНИКС: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 23 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт четвёртый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и казанским УНИКСом.

Матч начнётся в 14:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также на стриминговом сервисе Okko.

Напомним, прошлая встреча завершилась домашней победой «Зенита» (83:71).

После трёх матчей счёт в серии 2-1 в пользу УНИКСа. В другом полуфинале играют ЦСКА и «Локомотив-Кубань». После четырёх встреч счёт в их серии 2-2. В полуфинале, согласно регламенту турнира, серии будут длиться до четырёх побед.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА. Действующим чемпионом соревнований является «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл армейцев.