«Зенит» — УНИКС: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть
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Сегодня, 23 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт четвёртый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и казанским УНИКСом.
Матч начнётся в 14:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также на стриминговом сервисе Okko.
Напомним, прошлая встреча завершилась домашней победой «Зенита» (83:71).
После трёх матчей счёт в серии 2-1 в пользу УНИКСа. В другом полуфинале играют ЦСКА и «Локомотив-Кубань». После четырёх встреч счёт в их серии 2-2. В полуфинале, согласно регламенту турнира, серии будут длиться до четырёх побед.
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА. Действующим чемпионом соревнований является «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл армейцев.
Единая лига ВТБ. 1/2 финала
23 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
УНИКС
Казань, Россия
Кто победит в основное время?
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