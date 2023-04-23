Бриджес: люблю своих ребят до смерти, и я сказал им, что это на моей совести

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Микал Бриджес прокомментировал свою игру в четвёртом матче плей-офф НБА, в котором «Нетс» принимали «Филадельфию Сиксерс» (88:96). «Филадельфия» одержала победу в серии со счётом 4-0 и стала первым полуфиналистом Восточной конференции.

«Люблю своих ребят до смерти, и я сказал им, что это на моей совести, мне жаль, что я не смог прийти и просто выиграть несколько игр. Я просто хотел сделать несколько бросков, но я обещал им, что в следующий раз буду лучше.

Я просто должен быть лучше. Чувствую, что в последних играх подводил свою команду. Ненавижу не стараться выиграть для них игру. Мне больно от того, что я просто стараюсь, но это часть этого, мужик. Это часть этого, просто признай это и пойми, что всё, что ты можешь, это стать лучше. Готовься стать лучше, это самое главное для меня», — приводит слова Бриджеса Yahoo Sports.