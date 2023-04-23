Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бриджес: люблю своих ребят до смерти, и я сказал им, что это на моей совести

Бриджес: люблю своих ребят до смерти, и я сказал им, что это на моей совести
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Микал Бриджес прокомментировал свою игру в четвёртом матче плей-офф НБА, в котором «Нетс» принимали «Филадельфию Сиксерс» (88:96). «Филадельфия» одержала победу в серии со счётом 4-0 и стала первым полуфиналистом Восточной конференции.

«Люблю своих ребят до смерти, и я сказал им, что это на моей совести, мне жаль, что я не смог прийти и просто выиграть несколько игр. Я просто хотел сделать несколько бросков, но я обещал им, что в следующий раз буду лучше.

Материалы по теме
Игровое утро в НБА: «Филадельфия» вышла во 2-й раунд, «Лейкерс» справились с «Мемфисом»
Игровое утро в НБА: «Филадельфия» вышла во 2-й раунд, «Лейкерс» справились с «Мемфисом»

Я просто должен быть лучше. Чувствую, что в последних играх подводил свою команду. Ненавижу не стараться выиграть для них игру. Мне больно от того, что я просто стараюсь, но это часть этого, мужик. Это часть этого, просто признай это и пойми, что всё, что ты можешь, это стать лучше. Готовься стать лучше, это самое главное для меня», — приводит слова Бриджеса Yahoo Sports.

Материалы по теме
«Филадельфия» обыграла «Бруклин» и вышла в полуфинал Восточной конференции НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023