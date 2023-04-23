Ник Янг: если «Клипперс» когда-нибудь полностью избавятся от травм, они выиграют чемпионат

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Ник Янг высказал мнение о том, что если все лидеры «Лос-Анджелес Клипперс» будут здоровы, то они будут способны завоевать чемпионство в текущем сезоне.
«Если «Лос-Анджелес Клипперс» когда-нибудь полностью избавятся от травм, они выиграют чемпионат», — написал Янг в своих социальных сетях.
Напомним, сегодня ночью завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась со счётом 112:100 в пользу гостей паркета. Таким образом, «Финикс» увеличил преимущество в счёте в серии — 3-1.
Пятый матч серии между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Финикс Санз» состоится в Финиксе в ночь с 25 на 26 апреля. Начало матча намечено на 5:00 мск.
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