Джеймс Харден: я готов к самопожертвованию

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден рассказал о своей подготовке к текущему сезону.

«В этом году я сказал себе: «Я готов к самопожертвованию». Будь то деньги или моя роль, просто отпустить всё и просто пожертвовать собой и посмотреть, что это мне даст», — приводит слова Хардена inquirer.

Напомним, этой ночью состоялся четвёртый матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Филадельфию Сиксерс», игра завершилась победой гостей (96:88). «Филадельфия» одержала победу в серии со счётом 4-0 и стала первым полуфиналистом Восточной конференции.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Харден принял участие в четырёх матчах, в которых в среднем набирал 17,3 очка, отдавал 8,8 передачи и совершал 5,5 подбора.