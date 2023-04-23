Джеймс Харден: я готов к самопожертвованию
Поделиться
Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден рассказал о своей подготовке к текущему сезону.
«В этом году я сказал себе: «Я готов к самопожертвованию». Будь то деньги или моя роль, просто отпустить всё и просто пожертвовать собой и посмотреть, что это мне даст», — приводит слова Хардена inquirer.
Материалы по теме
Напомним, этой ночью состоялся четвёртый матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Филадельфию Сиксерс», игра завершилась победой гостей (96:88). «Филадельфия» одержала победу в серии со счётом 4-0 и стала первым полуфиналистом Восточной конференции.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Харден принял участие в четырёх матчах, в которых в среднем набирал 17,3 очка, отдавал 8,8 передачи и совершал 5,5 подбора.
Комментарии
- 23 апреля 2023
-
14:27
-
14:12
-
13:47
-
13:20
-
12:22
-
11:33
-
11:09
-
10:30
-
10:06
-
09:32
-
09:00
-
07:51
-
07:07
-
06:57
-
05:13
-
01:49
-
00:52
-
00:00
- 22 апреля 2023
-
23:54
-
22:58
-
22:39
-
22:25
-
21:50
-
20:49
-
20:42
-
19:51
-
18:53
-
18:46
-
18:10
-
17:58
-
17:33
-
16:59
-
16:02
-
15:46
-
15:21
Партнерский контент