Томас Эртель признан дебютантом года в Единой лиге ВТБ

Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Томас Эртель перед четвёртым матчем полуфинальной серии плей-офф с УНИКСом был признан лучшим дебютантом Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023.

«Для меня очень приятно получить эту награду. Лига ВТБ — очень сильный турнир, и здесь очень непросто выделиться. Рад, что у меня это получилось, но это заслуга команды, которая в меня верила и верит. Теперь же нужно скорее забыть про личную награду, потому что впереди у нас важнейшие матчи полуфинала с УНИКСом», — приводит слова Эртеля официальный сайт лиги.

Приз «Лучшему дебютанту сезона» вручается игроку, который лучше всех провёл свой первый сезон в Единой лиге ВТБ.

Томас Эртель принял участие в 28 матчах в регулярном сезоне-2022/2023, набирая в среднем 13,3 очка, 8,6 передачи и 2,4 подбора при 16,5 балла за эффективность. В ноябре французский защитник был признан MVP месяца в Единой лиге.