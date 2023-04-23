«Зенит» обыграл УНИКС в четвёртом матче и сравнял счёт в серии плей-офф
Поделиться
Санкт-петербургский «Зенит» обыграл казанский УНИКС в четвёртом мачте полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев паркета со счётом 104:77. Таким образом, «Зенит» смог сравнять счёт в серии — 2-2.
Самыми результативным игроком матча в составе победителей стал американец Трент Фрейзер с 22 набранными очками. Его партнёр по команде француз Томас Эртель записал на свой счёт дабл-дабл, набрав 20 очков и отдав 13 результативных передач.
В составе УНИКСа отличился разыгрывающий Маркос Найт, у которого 16 очков. 15 очков — у Ненада Дмитриевича.
Пятая игра между «Зенитом» и УНИКСом состоится в Казани 26 апреля.
Единая лига ВТБ. 1/2 финала
23 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
104 : 77
УНИКС
Казань, Россия
Зенит: Фрейзер - 22, Эртель - 20, Хомсли - 17, Морман - 12, Торопов - 9, Хэмм - 6, Карасёв - 5, Вольхин - 4, Клименко - 4, Д. Кулагин - 3, Фридзон - 2, Зубков
УНИКС: Найт - 16, Димитриевич - 15, Лабери - 13, Воронцевич - 10, Рейнольдс - 10, М. Кулагин - 5, Лазарев - 3, Мэйкон - 2, Хантер - 2, Жбанов - 1, Зайцев, Одиноков
Комментарии
- 23 апреля 2023
-
16:20
-
14:27
-
14:12
-
13:47
-
13:20
-
12:22
-
11:33
-
11:09
-
10:30
-
10:06
-
09:32
-
09:00
-
07:51
-
07:07
-
06:57
-
05:13
-
01:49
-
00:52
-
00:00
- 22 апреля 2023
-
23:54
-
22:58
-
22:39
-
22:25
-
21:50
-
20:49
-
20:42
-
19:51
-
18:53
-
18:46
-
18:10
-
17:58
-
17:33
-
16:59
-
16:02
-
15:46
Партнерский контент