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«Зенит» обыграл УНИКС в четвёртом матче и сравнял счёт в серии плей-офф

«Зенит» обыграл УНИКС в четвёртом матче и сравнял счёт в серии плей-офф
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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл казанский УНИКС в четвёртом мачте полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев паркета со счётом 104:77. Таким образом, «Зенит» смог сравнять счёт в серии — 2-2.

Самыми результативным игроком матча в составе победителей стал американец Трент Фрейзер с 22 набранными очками. Его партнёр по команде француз Томас Эртель записал на свой счёт дабл-дабл, набрав 20 очков и отдав 13 результативных передач.

В составе УНИКСа отличился разыгрывающий Маркос Найт, у которого 16 очков. 15 очков — у Ненада Дмитриевича.

Пятая игра между «Зенитом» и УНИКСом состоится в Казани 26 апреля.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
23 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
104 : 77
УНИКС
Казань, Россия
Зенит: Фрейзер - 22, Эртель - 20, Хомсли - 17, Морман - 12, Торопов - 9, Хэмм - 6, Карасёв - 5, Вольхин - 4, Клименко - 4, Д. Кулагин - 3, Фридзон - 2, Зубков
УНИКС: Найт - 16, Димитриевич - 15, Лабери - 13, Воронцевич - 10, Рейнольдс - 10, М. Кулагин - 5, Лазарев - 3, Мэйкон - 2, Хантер - 2, Жбанов - 1, Зайцев, Одиноков
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