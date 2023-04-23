Леброн высказался по поводу своей беседы с Бруксом

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал свою беседу с игроком «Мемфис Гриззлиз» Диллоном Бруксом перед третьим матчем серии, которая завершилась победой «озёрников» (111:101).
«Это не было частной беседой, потому что всё это было на публике, все это видели. В этом нет ничего личного. Это всё публично. Мне это нравится», — сказал Леброн на пресс-конференции после матча.
Напомним, баскетболисты по ходу серии несколько раз конфликтовали. Во время второй игры серии Брукс несколько раз провоцировал Леброна Джеймса. Также в самом начале второй половины третьей игры серии форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс во время попытки перехвата ударил лидера «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса между ног. Игрок впоследствии был удалён с площадки.
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