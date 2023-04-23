Защитник УНИКСа Кулагин: у нас всё так же остаётся преимущество домашней площадки
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Защитник УНИКСа Михаил Кулагин высказался по поводу поражения в четвёртом матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (77:104).
«Безусловно, это печально и обидно, что мы проиграли две игры на выезде. Но у нас всё так же остаётся преимущество домашней площадки.
Во второй половине мы стали допускать очень много ошибок в нападении и защите. Это позволило «Зениту» оторваться, и мы уже не смогли их догнать. Постараемся исправить ошибки и показать свою лучшую игру в Казани», — приводит слова Кулагина пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Напомним, счёт в серии стал 2-2. Пятая игра между «Зенитом» и УНИКСом состоится в Казани 26 апреля.
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