Защитник УНИКСа Кулагин: у нас всё так же остаётся преимущество домашней площадки

Защитник УНИКСа Михаил Кулагин высказался по поводу поражения в четвёртом матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (77:104).

«Безусловно, это печально и обидно, что мы проиграли две игры на выезде. Но у нас всё так же остаётся преимущество домашней площадки.

Во второй половине мы стали допускать очень много ошибок в нападении и защите. Это позволило «Зениту» оторваться, и мы уже не смогли их догнать. Постараемся исправить ошибки и показать свою лучшую игру в Казани», — приводит слова Кулагина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Напомним, счёт в серии стал 2-2. Пятая игра между «Зенитом» и УНИКСом состоится в Казани 26 апреля.