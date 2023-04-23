Леброн объяснил, почему не придал борьбе с Бруксом личный характер

Четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американский ветеран Леброн Джеймс объяснил, почему не отреагировал на заявления и действия игрока «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса по ходу четвертьфинальной серии плей-офф.

Напомним, ранее Брукс назвал Джеймса «старым», а в третьем матче серии был удалён за то, что нанёс ему удар в пах.

«В конце концов, я считаю, что моё резюме и мои достижения в лиге говорят сами за себя. Я не реагирую на подобные комментарии. И я продолжаю говорить, что в конечном итоге я сосредоточен на своих товарищах по команде, пытающихся найти путь к победе над «Мемфис Гриззлиз», а не на том, как мне победить конкретного человека», – сказал Джеймс на послематчевой пресс-конференции.

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